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Вбивство Хашоггі: США наклали санкції на 17 громадян Саудівської Аравії

Четвер, 15 листопада 2018, 17:29

Управління з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Стамбула минулого місяця

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Саудівські чиновники, на яких ми наклали санкції, були задіяні в огидному вбивстві Джамаля Хашоггі. Ці особи, які намагалися та жорстоко вбили журналіста, який мешкав та працював у США, повинні зіткнутися з наслідками за свої дї. Сполучені Штати продовжують наполегливо працювати над з'ясуванням усіх фактів і притягуватимуть до відповідальності кожного з тих, кого ми вважаємо відповідальними, щоб досягти справедливості для нареченої Хашоггі, дітей та сім'ї, яких він залишив", - сказав міністр фінансів Стівен Мнучін.

"Уряд Саудівської Аравії має вжити належних заходів для припинення будь-яких атак на політичних дисидентів або журналістів", - додав він.

Громадяни Саудівської Аравії потрапили в чорний список в рамках глобального акту про права людини імені Магнітського.

Санкції наклали на високопоставленого чиновника Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, його підлеглого Махер Мутребі, генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі і 14 інших членів оперативної групи, які 2 жовтня прибули до Стамбула. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину, а Хашоггі зник під час візиту до консульства.

За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переконаний: у Ер-Ріяді точно знають, що вбивця або вбивці є серед групи з 15 осіб, які прилітали з Саудівської Аравії.

Прокурор Саудівської Аравії вимагає смертної кари для п'яти громадян Саудівської Аравії, яким, за даними обвинувачення, було наказано убити журналіста. 

Європейська правда

Теми: санкціїСШАСаудівська Аравіявбивство
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