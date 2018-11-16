SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з вживаним маршовим ступенем

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 07:54

Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з катарським супутником зв'язку Es'hail-2.

Про це йдеться на сторінці компанії в twitter.

Запуск був здійснений з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Після запуску перший ступінь Falcon 9 вдалося успішно посадити на плавучу платформу в Атлантичному океані. У липні цей маршовий ступінь вже використовувався для запуску ракети із супутником Telstar 19 Vantage.

Відзначається, що запуск катарського супутника став 18 успішним пуском в 2018 році.

Теми: технології космос США
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