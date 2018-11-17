У суботу Києву обіцяють ожеледицю

17 листопада на дорогах Києва очікується ожеледиця.

Про це йдеться у повідомленні КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У зв'язку з цим водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, поблизу пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму та увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

У суботу у Києві синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень очікується 0...+2 градуси.

В Україні 17 листопада очікується ясна, сонячна погода, на південному сході - незначні опади у вигляді снігу, температура від 0 до +4 вдень, -3...-6 вночі, на півдні 0...+2, у Криму +2...+4.