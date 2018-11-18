Volkswagen інвестує в нові технології 44 мільярди євро

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Неділя, 18 листопада 2018, 16:47

Німецький автомобілебудівний концерн Volkswagen AG оголосив про намір інвестувати 44 млрд євро до кінця 2023 року в розробку нових технологій.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс".

Таким чином, компанія збільшила запланований обсяг інвестицій на 10 млрд євро в порівнянні з раніше озвученими планами.

Згідно з повідомленням компанії, значна частина коштів піде на розробку нових моделей електромобілів. Volkswagen розраховує виробляти 50 моделей машин з електроприводом в 2025 році.

Інвестиції в нові технології складуть приблизно третину загальних капзатрат концерну, які також передбачають витрати на придбання нерухомості, будівництво нових і модернізацію старих заводів.

Незважаючи на масштабні інвестиції, Volkswagen розраховує скоротити капзатрати до 6% від виручки до 2020 року за рахунок підвищення продуктивності. У минулому році показник становив 6,4%.

З початку року капіталізація компанії впала на 13,5%, до 73,03 млрд євро.

Економічна правда

Теми: авто
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