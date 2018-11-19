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На Донеччині водій відмовився зупинити авто, поліцейські відкрили вогонь

Понеділок, 19 листопада 2018, 14:40

На Донеччині, 18 листопада, особовий склад підрозділу Нацполіції "Київ", який діє у складі Об'єднаних сил, під час несення служби на одному з блокпостів, пострілами зупинив автомобіль марки "Лада-Калина", водій якого намагався здійснити наїзд на правоохоронців.

Про це у Facebook повідомила прес-служба ООС.

Зазначається, що водій відмовився від проведення огляду транспортного засобу та розпочав рух в напрямку працівників поліції, чим створив загрозу їхньому життю та здоров’ю.

"Старший зміни, старший лейтенант поліції Віталій Фокін, після неодноразового усного попередження та подальшого попереджувального пострілу вгору, застосував автоматичну зброю "АК-74" - здійснив 3 постріли по колесах транспортного засобу з метою його зупинки", - йдеться у повідомленні.

В ООС розповіли, що внаслідок пошкодження лівого переднього колеса автомобіль було зупинено. Постраждалих серед поліцейських та цивільних осіб немає.

Повідомляється, що громадянин П., який був за кермом авто, прямував з Макіївки Донецької області.

Наразі правопорушника направлено на освідчення та доставлено до територіального підрозділу Нацполіції у місті Слов'янську.

Як повідомив в.о. заступника Командувача об’єднаних сил з питань застосування сил і засобів Національної поліції України полковник поліції Сергій Кондрашенко, старшого лейтенанта поліції Віталія Фокіна, за рішучі дії, представлено до заохочення.

Українська правда
Теми: Донецька областьполіція
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