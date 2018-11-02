Військові провели бойові стрільби з ракетних комплексів

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:12

Військові провели навчання з бойовими стрільбами зенітно-ракетних комплексів С-300 різних модифікацій, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" на полігоні Збройних сил "Ягорлик". 

Про це 2 листопада повідомляє прес-служба РНБО.

У навчаннях брали участь підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та зенітно-ракетні війська повітряних сил ЗСУ.

 

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, мета комплексних навчань та випробувань - відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони.

"Визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони", - перелічив завдання Турчинов.

Також Турчинов написав, що система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та руйнування, тому відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони країни.

 
 

Українська правда
Теми: РНБО Збройні сили
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