Конституційний суд відмовився оцінювати мораторій на продаж землі

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:27

Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні великої палати КСУ 1 листопада, інформує офіційний сайт суду.

Зазначається, що на засіданні розглядалося питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

Президент Петро Порошенко раніше заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

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За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Українська правда
Теми: земля КС
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