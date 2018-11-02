Конституційний суд відмовився оцінювати мораторій на продаж землі
Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні великої палати КСУ 1 листопада, інформує офіційний сайт суду.
Зазначається, що на засіданні розглядалося питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України.
Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
Президент Петро Порошенко раніше заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.
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За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.