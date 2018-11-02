Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українка увійшла в ТОП-3 світового рейтингу шахісток

П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:00

Українська шахістка Анна Музичук піднялася з четвертої на третю сходинку жіночого рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Про це повідомляється на сайті організації.

Її сестра і колега по спорту Марія теж покращила свою позицію в рейтингу, піднявшись з сьомого на шосте місце.

Є в ТОП-100 кращих шахісток світу і інші українки: Анна Ушеніна – на 34-й позиції, Наталія Букса – на 36-й, Інна Гапоненко – на 49-й, Юлія Осьмак – 60-та і Наталія Жукова – 85-та.

Очолює рейтинг китаянка Хоу Іфань.

Як повідомлялося, навесні Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу.

Євген Кізілов, УП

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: спортрейтинг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: