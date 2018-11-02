Українка увійшла в ТОП-3 світового рейтингу шахісток

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:00

Українська шахістка Анна Музичук піднялася з четвертої на третю сходинку жіночого рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Про це повідомляється на сайті організації.

Її сестра і колега по спорту Марія теж покращила свою позицію в рейтингу, піднявшись з сьомого на шосте місце.

Є в ТОП-100 кращих шахісток світу і інші українки: Анна Ушеніна – на 34-й позиції, Наталія Букса – на 36-й, Інна Гапоненко – на 49-й, Юлія Осьмак – 60-та і Наталія Жукова – 85-та.

Очолює рейтинг китаянка Хоу Іфань.

Як повідомлялося, навесні Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу.

Євген Кізілов, УП

Українська правда
Теми: спорт рейтинг
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