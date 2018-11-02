Українка увійшла в ТОП-3 світового рейтингу шахісток
П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:00
Українська шахістка Анна Музичук піднялася з четвертої на третю сходинку жіночого рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).
Про це повідомляється на сайті організації.
Її сестра і колега по спорту Марія теж покращила свою позицію в рейтингу, піднявшись з сьомого на шосте місце.
Є в ТОП-100 кращих шахісток світу і інші українки: Анна Ушеніна – на 34-й позиції, Наталія Букса – на 36-й, Інна Гапоненко – на 49-й, Юлія Осьмак – 60-та і Наталія Жукова – 85-та.
Очолює рейтинг китаянка Хоу Іфань.
Як повідомлялося, навесні Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу.
Євген Кізілов, УП
Українська правда