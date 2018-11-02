У Євросоюзі розкритикували санкції Росії проти України

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:06

У Євросоюзі розкритикували запровадження Росією санкцій відносно фізичних осіб та деяких компаній України.

Про це заявив у п'ятницю речник Євросоюзу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рішення російського уряду увести фінансові заходи проти українських осіб та компаній є необґрунтованим. Необхідно уникати кроків, які спрямовані на загострення ситуації та які підривають пошук рішення заради відновлення територіальної цілісності України", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Серед тих, на кого поширюються відповідні санкції - судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради, чиновники адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських компаній та інші.

Європейська правда

Теми: ЄС Україна Росія санкції
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