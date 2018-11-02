Син Білозір очолив велику держкомпанію

Син співачки, нардепа і колишнього міністра культури Оксани Білозір Андрій став виконуючим обов'язки гендиректора національної акціонерної компанії "Украгролізінг".

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 31 жовтня №803-р.

"Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконуючим обов’язки генерального директора Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної Компанії", - йдеться в документі.

Під розпорядженням стоїть підпис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Білозіру 36 років, раніше був депутатом Київської міської ради. Його мати Оксана також є кумою президента Петра Порошенка.