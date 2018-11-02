Син Білозір очолив велику держкомпанію

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:59

Син співачки, нардепа і колишнього міністра культури Оксани Білозір Андрій став виконуючим обов'язки гендиректора національної акціонерної компанії "Украгролізінг".

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 31 жовтня №803-р.

"Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконуючим обов’язки генерального директора Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної Компанії", - йдеться в документі.

Під розпорядженням стоїть підпис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Білозіру 36 років, раніше був депутатом Київської міської ради.

Андрій Білозір
Андрій Білозір
Фото: Микола Тис / ZIK

Українська правда
Теми: Білозір
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