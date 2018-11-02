Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Син Білозір очолив велику держкомпанію

П'ятниця, 2 листопада 2018, 13:59
Андрій Білозір
Фото: Микола Тис / ZIK

Син співачки, нардепа і колишнього міністра культури Оксани Білозір Андрій став виконуючим обов'язки гендиректора національної акціонерної компанії "Украгролізінг".

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 31 жовтня №803-р.

"Призначити Білозіра Андрія Ігоровича виконуючим обов’язки генерального директора Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" до призначення в установленому порядку генерального директора зазначеної Компанії", - йдеться в документі.

Під розпорядженням стоїть підпис прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Білозіру 36 років, раніше був депутатом Київської міської ради. Його мати Оксана також є кумою президента Петра Порошенка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Білозір
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Білозір
Пункти пропуску з Росією і Білоруссю закрили
Суд знову арештував "висотку Білозір" на Подолі
Суд скасував арешт "висотки Білозір" на київському Подолі
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: