Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункти пропуску з Росією і Білоруссю закрили

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 21:31
ФОТО ДПСУ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.

Джерело: звернення прем’єра Дениса Шмигаля, опубліковане на сайті уряду

Дослівно: "Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю".

Деталі: Прем’єр уточнив, що громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно.

"І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на боці світла", - зазначив Шмигаль.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: РосіяБілозіркордон
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Росія
Обстріли в Києві: в Охматдиті 1 дитина загинула, ще 4 людей постраждало
На Закарпатті росіянин фотографував стратегічні об’єкти
Росія захопила цивільне рятувальне судно біля острова Зміїного
Останні новини
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
11:31
Зеленський закликав росіян вчити слово "репарація"
Усі новини...