Пункти пропуску з Росією і Білоруссю закрили

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.

Джерело: звернення прем’єра Дениса Шмигаля, опубліковане на сайті уряду

Дослівно: "Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю".

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Деталі: Прем’єр уточнив, що громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно.

"І ми закликаємо: повертайтесь, доведіть, що ви на боці світла", - зазначив Шмигаль.