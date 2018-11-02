Луценко про напади на активістів: Поки не бачу жодного замовника

У понад півсотні справ про напад на громадських активістів правоохоронні органи не встановили жодного замовника.

Про це на оперативній нараді в п'ятницю повідомив генпрокурор Юрій Луценко, інформує Ліга.net.

Він зазначив, що кількість нападів на активістів та громадських діячів перевалила за півсотні – і не виключено, що таких випадків значно більше.

"Із цих нападів ми розкрили, разом із колегами з інших правоохоронних органів, лише третину – за виконавцями. І поки що не бачу жодного замовника. Як би ми не пояснювали складність пошуку замовника, це негатив", – заявив генпрокурор.

"Нуль замовників у секторі нападу на активістів", – наголосив він.

Луценко вважає, що причиною нападів на активістів є те, що у своїй більшості вони є елементом протистояння різних фінансових угруповань, іноді з ознаками криміналу.

"Це також правда. Тому, що є активісти, назвемо м'яко, прагматики, а є активісти-ідеалісти, які без грошей і будь-яких зв'язків роблять важливу суспільну роботу", – сказав він.

Як приклад Луценко навів ситуацію з незаконним будівництвом.

"Більшість громадських активістів виступають проти тих чи інших забудов. Деякі – ідеалісти – за збереження зелених насаджень, інші – в основному на стороні одного з забудовників або воюючого конкурента", – заявив він

"Проаналізуйте законність видачі всіх дозволів на будівництво за останній рік. І якщо ви поставите там "законне рішення" – ви побачите, що так званих активістів стане на порядок менше. Хоча вони не зникнуть до тих пір, доки там крутяться шалені невраховані кошти", – додав генпрокурор.

22 вересня 2018 року в Одесі стріляли в місцевого активіста Олега Михайлика. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. Для розслідування створено посилену слідчо-оперативна група, підключилося СБУ.

Активісти провели низку акцій, вимагаючи результатів розслідування нападів на активістів останніх місяців.

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