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Вертодром Януковича: організатори фіктивної фірми уникнули покарання

П'ятниця, 2 листопада 2018, 16:26
Вертодром Януковича: організатори фіктивної фірми уникнули покарання

Суд звільнив від кримінальної відповідальності трьох осіб, які займались створенням фіктивного підприємства "Амадеус Ко" для потреб оточення екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у рішеннях Шевченківського райсуду Києва.

ТОВ "Амадеус Ко" з 2012 року будувало на Парковій дорозі у столиці конгресно-виставковий центр "Парковий" з так званим вертолітним майданчиком Януковича.

Слідство встановило, що у 2010 році "особи з найближчого оточення" Януковича вирішили незаконно заволодіти земельною ділянкою в центрі Києва та збудувати на ній майданчик.

Для цього вони звернулись до Віктора Кушпи, який надає послуги у сфері права, з проханням організувати реєстрацію юрособи. Для прикриття злочину компанію потрібно було за гроші записати на будь-кого.

Віктор Кушпа залучив до цього свого сина, Максима Кушпу, який мав знайти підставного власника для фірми. Той залучив до пошуків свого друга, Євгенія Сіраша.

Чоловіки зареєстрували "Амадеус Ко" на свого знайомого, заплативши йому за це 500 гривень. Ймовірно, йдеться про Андрія Чернишова, який був засновником та директором товариства.

У судових рішення стосовно батька та сина Кушпів йдеться, що вони визнали свою провину, а злочин Сіраша підтвердив суд.

Однак усіх трьох звільнили від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. За законом їх можна було покарати протягом двох років з дня вчинення злочину, тобто з 2010 року.

Справу по Максиму Кушпі закрили 30 жовтня, по Євгенію Сірашу – 26 жовтня, а по Віктору Кушпі – ще 12 вересня.

ГПУ з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розтрату бюджетних коштів, зловживання владою стосовно власника "Паркового" – ТОВ "Амадеус Ко".

Сам "вертолітний майданчик" перебуває під арештом.

11 жовтня "Парковий" віддали в управління столичному комунальному підприємству.

Соня Лукашова, для УП
Теми: ЯнуковичКиїв
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