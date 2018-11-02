Труба ініціював новий конкурс на 27 керівних посад ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.

З відповідним зверненням Труба звернувся 2 листопада до зовнішньої конкурсної комісії, повідомляє прес-служба бюро.

"Новий конкурс на 27 керівних посад не був моєю метою. Я розраховував, що зовнішня конкурсна комісія виконає вимоги законодавства та передасть матеріали проведення психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфу. Комісія цього не зробила, а я не буду запускати роботу нового правоохоронного органу з порушення законодавства", – заявив Труба.

Він додав, що призначає на посаду саме директор ДБР, але через знищення результатів поліграфу в нього відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення.

За словами Труби, конкурсна комісія відмовилася надати йому копію акту про знищення матеріалів поліграфу.

"Комісія розуміє, що цей документ буде використано у можливих судових засіданнях", – сказав він.

При цьому Труба наголосив, що новий конкурс не відобразиться на початку роботи Бюро.

"Наприкінці листопада більше 300 слідчих ДБР приступлять до роботи. Разом із заступниками ми організуємо роботу слідчих. Інші підрозділи вже працюють", – додав він.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

В прес-службі ДБР, раніше заявляли, що їм не передали інформацію про кандидатів і не виходить на зв'язок. В бюро навіть не було телефонів кандидатів.

Пізніше Директор ДБР відмовив 27 кандидатам у керівники до ДБР через підозри в зраді й корупції.

Зокрема, комісія відібрала посадовців з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

До складу комісії входило 9 осіб по 3 представника від ВРУ, КМУ та президента Петра Порошенка.

Від Верховної Ради увійшли народні депутати Владислав Бухарєв ("Батьківщина"), Євген Дейдей ("Народний фронт"), Микола Паламарчук ("Блок Петра Порошенка").

Від президента – два професори КНУ імені Тараса Шевченка Роман Майданик (голова комісії) та Віктор Самохвалов, а також партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяна Сліпачук.

Від Кабінету міністрів доцент Хмельницького університету управління та права Денис Монастирський, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, перший заступник Міністра юстиції (секретар комісії) Наталія Севостьянова.