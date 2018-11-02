Бойовики здійснили 7 обстрілів, втрат немає

Протягом доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовувалося.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

За даними військових, вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Широкине.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено", - додали у прес-центрі.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.