Бойовики здійснили 7 обстрілів, втрат немає

38 переглядів
П'ятниця, 2 листопада 2018, 18:19

Протягом доби російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому озброєння, заборонене мінськими угодами, не застосовувалося.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

За даними військових, вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ОС в районі населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Широкине.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено", - додали у прес-центрі.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: ООС Збройні сили
powered by lun.ua
По темі
ООС: 20 обстрілів, один український військовий загинув 2 листопада 2018, 07:52
ООС: Бойовики били з гранатометів і великокаліберних кулеметів, втрат немає 1 листопада 2018, 18:24
ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, 2 поранених 1 листопада 2018, 07:25
Усі новини
Головні новини
Україна істотно скоротила закордонні закупівлі газу
У НБУ розповіли, коли вдасться приборкати зростання цін
Вертодром Януковича: організатори фіктивної фірми уникнули покарання
Путін запропонував повернути розвідці радянську назву ГРУ
Усі новини
Досвід

Історія гея, який служив на фронті

здоров'я

23 медзаклади Києва, де можна щепитися і пояснення навіщо