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В уряді розповіли, коли підпишуть з ЄС угоду про "відкрите небо", необхідну лоукостам

Вівторок, 20 листопада 2018, 17:52
В уряді розповіли, коли підпишуть з ЄС угоду про відкрите небо, необхідну лоукостам

В уряді кажуть, що Україна і ЄС можуть вийти на підписання угоди про спільний авіа простір, необхідної лоукостам, вже в квітні наступного року.

Про це в коментарі "Європейській правді" розповів заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань.

"Ми зробимо все можливе, щоб вийти на підписання САП після набуття чинності Угоди про Brexit в квітні 2019 року" - сказав він.

Однак, за словами Довганя, це можливо лише після того як ЄС і Британія підпишуть угоду щодо Brexit, Іспанія і Британія підпишуть протокол щодо Гібралтару, ЄС і Україна внесуть відповідні формулювання в угоду про спільний авіапростір та ці зміни будуть погоджені з 27 державами-членами.

Слід зазначити, що нині у лоукостерів, наприклад у Ryanair , немає рейсів до Франції, Іспанії та Італії. Це пов’язано з двосторонніми угодами між державами щодо авіаперевезень. Ці угоди втратять силу після набуття чинності "відкритого неба".

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

Європейська правда

Теми: авіаКабінет міністрів
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