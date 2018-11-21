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Розкрадання 200 млн "Михайлівського": суд візьметься за топ-менеджерів банку

Середа, 21 листопада 2018, 12:51

Прокуратура скерувала до суду справу службових осіб банку "Михайлівський", нібито причетних до розкрадання коштів фінустанови.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

"Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 6 фігурантів, а саме голови правління ПАТ "Банк Михайлівський", членів правління, начальника департаменту та секретаря кредитного комітету", – зазначають правоохоронці.

Слідство стверджує, що підозрювані, вступивши у попередню змову, спільно розробили злочинний план для виведення активів з банку

Вони нібито видавали кредити підконтрольним юридичним особам для використання їх в інтересах власників "Михайлівського".

Це призвело до понад 200 мільйонів гривень шкоди банку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Шістьом фігурантам інкримінують зловживання службовим становищем та підробленні офіційних документів.

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, матеріали за підозрою ще трьох членів правління Банку, причетних до вказаних злочинних дій, виділено в окреме провадження у зв’язку з їх перебуванням в розшуку.

Як повідомила "Українській правді" речниця столичної прокуратури Надія Максимець, до усіх 6 обвинувачених, справу яких направили до суду, застосовані запобіжні заходи, домашній арешт чи особисте зобов’язання.

"Через повільне ознайомлення з матеріалами провадження, прокуратура була змушена через суд обмежити їх у строках. Вчора обвинувальний акт був скерований до суду. Чекаємо підготовчого засідання", – пояснила Максимець.

У 2016 році правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні 2016 року в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Українська правда
Теми: банкисуд
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