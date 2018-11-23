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Рада відхилила правки Порошенка в закон про держзакупівлі

П'ятниця, 23 листопада 2018, 03:53

Верховна Рада у ніч на п'ятницю відхилила внесений президентом України Петром Порошенком ще в квітні цього року законопроект №8265 з правками в закон "Про державні закупівлі".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що за прийняття документу у першому читанні проголосували 166 депутатів за необхідного мінімуму у 226 депутатів.

"Під час розгляду законопроекту перший віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що його прийняття дозволило б учасникам тендерів додатково знижувати ціну під час самого аукціону, потенційна економія від чого оцінювалася в 9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За її словами, законопроект давав можливість виправити учасникам торгів свої помилки протягом одного дня і поліпшення процедури оскарження в Антимонопольному комітеті.

"Ми поглиблюємо реформу публічних закупівель і даємо доступ малому бізнесу. Будуть спрощені маленькі тендери", - заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, але депутати не прийняли документ у першому читанні.

Теми: Верховна Радазаконодавстводержзакупівлі
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