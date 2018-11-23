Рудьковському в Москві проводять психіатричну експертизу

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П'ятниця, 23 листопада 2018, 16:31

Басманний суд Москви продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого в нападі на російське посольство в Києві в 2014 році колишньому депутату Верховної Ради, екс-міністру транспорту і зв'язку України Миколі Рудьковському.

Про це повідомляє 23 листопада російський "Інтерфакс".

"Клопотання слідчого задовольнити. Продовжити відносно Рудьковського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 27 січня", - оголосила рішення суддя Юлія Сафіна.

Таким чином суд відмовив захисту, який пропонував відпустити колишнього чиновника під заставу в 10 мільйонів рублів.

Судовий розгляд проходило без участі обвинуваченого, який з 6 листопада перебуває на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі в інституті ім.Сербського.

Рудьковського звинувачують у нападі на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський, діючи в групі з членами "Правого сектора", брав участь у псуванні майна посольства Росії в Києві, яке закидали камінням, яйцями, фарбою. Збиток, завданий будівлі, оцінили в 15 млн рублів.

За словами адвокатів, Рудьковський частково визнає вину. Зокрема, він визнає, що кинув один камінь в будівлю посольства, який у підсумку не долетів. Разом з тим, стверджують його захисники, екс-депутат був змушений зробити це "під тиском натовпу", тому кваліфікацію "в складі групи", він заперечує.

Рудьковський був заочно арештований в РФ 26 травня 2016 року у справі про напад на російське посольство в Києві.

28 вересня 2018 року його затримали в Москві і помістили під варту.

Адвокати стверджують, що їх підзахисний не переховувався від слідства і нічого не знав про порушення проти нього кримінальної справи.

Теми: Росія арешт
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