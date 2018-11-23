Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів

Петро Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень, які протягом останніх днів надійшли на його рахунки як фізичної особи від фонду "Прайм Ессетс Капітал", який управляє активами президента.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Також надходження 50 та 10 мільйонів гривень відображене в декларації глави держави.

"Збільшення задекларованих сум не пов’язане зі зростанням матеріальних статків. Річ у тім, що дивіденди не виплачувалися протягом трьох років, коли кошти спрямовувалися на благодійність, на підтримку української армії, тощо", - зазначили у прес-службі

Там запевнили, що задекларовані дивіденди, які надходять тепер за цілий період 2015-2018 років, Порошенко спрямує на розбудову державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвитку української мови.

"На політрекламу Порошенко витрачає власні кошти", - наголосили в АП.

Також в Адміністрації президента заявили, що з вказаних 60 мільйонів гривень Порошенко сплатив усі податки.

"Задекларована сьогодні сума не пов’язана із доходами від продажу "Кузні на Рибальському", оскільки вони ще не надходили на рахунок Петра Порошенка як фізичної особи. Кошти від покупця перераховуватимуться юридичним особам продавців поступово протягом кількох років. Після перерахування перших траншів у якості дивідендів на рахунок фізичної особи вони будуть задекларовані", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК", акціонерами яких є відповідно президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, 15 листопада підписали пакет документів про продаж ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" з новим власником - компанією "Евінз лімітед" з групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко.