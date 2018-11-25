"Євробляхери" блокують пункти пропуску на Заході України

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією блокують пункти пропуску на західній ділянці кордону.

Про це повідомляє в неділю Державна прикордонна служба.

"В даний час ускладнений рух спостерігається на напрямку пунктів пропуску "Устилуг", "Рава-Руська", "Ягодин", "Малий Березний", "Шегині" і "Краківець".

Зазначається, що в місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції.

"Держприкордонслужба також посилила заходи безпеки, аби не допустити жодних провокацій безпосередньо на державному кордоні. Зокрема створені ситуативні групи, в готовності до дій знаходяться додаткові сили, відбувається постійний обмін інформацією з Нацполіцією та іншими взаємодіючими органами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук у Facebook, під’їзну дорогу до пункту пропуску "Рава-Руська" о 12:00 заблокувало близько 50 громадян.

За його словами, люди постійно ходять в пішому порядку по "зебрі", поліція присутня.

О 12:30 почали блокувати пункт пропуску "Краковець".

Пізніше він повідомив, що заблоковано також пункт пропуску "Грушів".

Прокіпчук повідомив, що в першу ніч дії нових законів №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами, до Польщі було повернуто 138 автомобілів.

"Звісно, що багато людей було невдоволених новим нормами, але переважна більшість з розумінням поставились до того, що такі дії не залежать від волі працівників, а є вимогою закону", - додав він.

Разом з тим, як пише видання "Буг", на Волині заблоковані пункти пропуску "Ягодин" та "Устилуг".

"25-го листопада на пункті пропуску Ягодин – Дорогуськ заблокований рух транспорту, сформувалися довгі черги з автомобілів з обох сторін", - зазначає видання.

На пункті пропуску "Устилуг" 24 листопада стався транспортний колапс, міст через річку Буг заблоковано з української сторони.

"25 листопада на пункті пропуску "Устилуг" ситуація залишається напруженою", - пише видання.

Згідно з новими правилами розмитнення автомобілів на єврономерах, громадяни-резиденти мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу або сплатити митні платежі.

8 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, які повинні поставити крапку в питанні так званих "євро блях".

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

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