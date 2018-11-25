Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Україна скликає екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй через загострення ситуації в Азовському морі.

Про це повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

"Сьогоднішні небезпечні події в Азовському морі свідчать про те, що новий фронт агресії Росії відкритий. Україна закликає до екстреного засідання Ради Безпеки ООН", - написала Беца.

Спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що посол України при ООН Володимир Єльченко вже звернувся до головуючої в Радбезі країни - КНР, з вимогою негайно скликати Радбез.

"Ми маємо пряму збройну агресію РФ проти України. Атакують наш морський простір", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Європейська правда