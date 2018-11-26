Маск планує стати першою людиною на Марсі

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Понеділок, 26 листопада 2018, 06:57

Ілон Маск планує полетіти на Марс на одній зі своїх ракет SpaceX.

Про це він розповів на каналі HBO, пише Axios.

"Я точно знаю, що робити, я кажу про переїзд туди", - сказав він.

Маск передбачає, що політ може состяться через сім років, а вартість квитка буде "близько пари сотень тисяч доларів".

При цьому Маск оцінив ймовірність вижити під час місії в 70%. Він не погодився з тією думкою, що подорож на Марс може стати способом для багатих полетіти від проблем на цій планеті.

"Імовірність смерті на Марсі набагато вище, ніж на Землі", - зазначив він.

"Це буде важко, є хороші шанси померти, подорожуючи в маленькій бляшанці в глибокому космосі", - сказав він.

Маск додав, що навіть в разі успішного прибуття на Марс, треба буде без зупинки працювати, щоб побудувати базу.

Він порівняв таку подорож з експедицією в Антарктику на початку 20 століття, але підкреслив, що готовий піти на це без вагань.

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Теми: космос технології США Маск
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