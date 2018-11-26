Синоптики прогнозують до 15 см снігу, до Києва обмежено пропускають вантажівки

5707 переглядів
Понеділок, 26 листопада 2018, 09:30

Жителів України попереджають про ускладнення погодних умов: сильний сніг та ожеледицю. Сніговий покрив очікується до 8-15 см.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посилання на Укргідрометцентр.

26 листопада та 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

26 листопада у столиці та області ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляє сайт Укравтодору, з 7:00 поліція почала в межах Київської області обмежувати рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування. Також не пускали вантажівки до Києва.

З 8:00 поліція почала пускати до столиці по 5 фур з інтервалом у 5-10 хв.  

Київська адміністрація закликає водіїв приватних авто утримуватися від поїздок на власному транспорті та дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі техніки. 

Пішоходам рекомендують рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

За даними Укравтодору, у у Христинівському районі Черкаської області на автодорозі М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 526, сталося ДТП.

На даний час рух по М-12, км 526 перекрито. Проїзд автомобілів здійснюється через м. Христинівка. Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Українська правда
Теми: погода Україна
powered by lun.ua
По темі
КМДА: У понеділок вантажівкам закриють в'їзд до Києва 25 листопада 2018, 21:01
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах 25 листопада 2018, 12:22
У неділю пів-України накриє мокрий сніг і дощ 24 листопада 2018, 09:16
Усі новини
Головні новини
У РФ повідомили про стан поранених на Азові українців
Рух через кордон досі ускладнений через "євробляхарів"
Збройні сили України приведені у повну бойову готовність
Радбез ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з діями РФ в Азовському морі
Усі новини
інтерв'ю

Французький письменник: Людина ніколи не живе так повно, як між двома драмами

психологія

Коли і чому батьки найчастіше стресують