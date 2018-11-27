ГПУ закупила автівок на 13 мільйонів в обхід заборони Кабміну – ЗМІ

Генеральна прокуратура придбала для себе 19 легкових автомобілів під час дії заборони Кабінету міністрів.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

З жовтня 2016 року по квітень 2018 року ГПУ витратила на ці автівки близько 13 мільйонів гривень.

Журналісти зазначають, що в це час діяла заборона на такі закупівлі.

"Урядова Постанова №710 від 11 жовтня 2016 року "Про ефективне використання державних коштів" дозволяла купувати нові легкові автомобілі тільки для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це обмеження на придбання машин зняли лише 4 квітня 2018 року", – йдеться в розслідуванні.

Начальник Департаменту інформаційного, документального і матеріально-технічного забезпечення ГПУ Костянтин Моргун не зміг пояснити, яким чином відомство обійшло заборону Кабміну.

Проте речник Генпрокуратури Андрія Лисенко надав журналістам фрагмент відповіді на аналогічне запитання з боку Державної аудиторської служби.

У цьому документі йдеться, що, згідно із Законом "Про прокуратуру", держава взяла на себе зобов’язання забезпечувати фінансування і належні умови функціонування прокуратури в порядку, затвердженому Генеральним прокурором.

Через це у ГПУ вважають, що Постанова Кабміну не відповідає закону і тому не накладає на них обмежень.

При цьому Генпрокуратура посилається також на лист від Міністерства фінансів від 15 листопада 2016.

Журналісти стверджують, що йдеться про звичайний лист-відповідь на прохання роз’яснити, чи поширюється на Генпрокуратуру обмеження на закупівлю автівок.

"У листі наголошується, що ГПУ у своїх закупівлях повинна враховувати Закон "Про прокуратуру" і Закон "Про публічні закупівлі". Однак ніде в листі не стверджується, що при цьому Генпрокуратура не має враховувати урядову Постанову", – йдеться в матеріалі.

Його автори додають, що нині ГПУ має найменше повноважень в історії: наприкінці 2017 року прокуратура втратила функцію слідства.

Попри це, на сьогодні в ГПУ найбільший автопарк в історії: 103 автомобілі.

"У перші два роки після Революції Гідності Генпрокуратура взагалі не купувала нових машин. Закупівлі почалися лише наприкінці 2016 року – після того, як ГПУ очолив Юрій Луценко і призначив "завгоспом" Генпрокуратури… Костянтина Моргуна", – зазначають журналісти.

З того часу Генпрокуратура закупила 40 легкових автомобілів і 3 мікроавтобуси. Зокрема, йдеться про 33 автівки Toyota Corolla, 3 Toyota Camry, 2 Toyota Land Cruiser і 2 Mitsubishi Outlander.

Однак Моргун це заперечив, заявивши, що з 2011 року відомство не закуповувало автівок.