Стрілянина у Флориді: підтвердили загибель 2 людей

У результаті стрілянини у студії йоги в Таллахассі (Флорида, США) загинули 2 людей, ще 4 - отримали поранення. Нападник наклав на себе руки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

"Нападник пістолетом збив з ніг одну людину, яка кинулася на нього після того, як той відкрив вогонь", - пише газета The Tallahassee Democrat.

"Є ознаки того, що кілька людей не тільки боролися з нападником, але й намагалися врятувати інших людей", - підтвердив інформацію керівник поліції міста Майкл ДеЛео.

Як підкреслила Даніелла Бьюкенен, речник служби з охорони здоров'я Таллахассі, 3 людей перебували у критичному стані.

За словами ДеЛео, нападник діяв сам і загинув, "тому не було жодної безпосередньої загрози населенню Таллахассі".

Він додав, що поліція, попередньо, ідентифікувала нападника і шукає будь-які зв'язки між ним та жертвами.

Раніше повідомлялось, що внаслідок стрілянини у студії йоги у Таллахассі (штат Флорида, США) загинула 1 людина.