Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про співпрацю

2608 переглядів
Субота, 3 листопада 2018, 11:35
прес-служба президента

Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Трансляція підписання угоди велася на сторінці президента в Facebook.

"Я від імені українського народу дуже вдячний Його всехсвятості, синоду, всім ієрархам Вселенського патріархату за надзвичайно важливе і мудре рішення про відкриття для української нації дверей церкви і дороги додому", - сказав Порошенко.

"І угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес, робить всі умови для того, щоб процес підготовки до собору, процес надання томосу був приведений у абсолютно чітку відповідність до канонів православної церкви", - зазначив він.

Президент наголосив, що 3 листопада – це історичний день для створення Української автокефальної православної церкви.

"Закликаю українців молитися за мир, за єдність української церкви, молитися за те, щоб Господь не допустив провокацій, яких так прагнуть наші вороги, щоб Господь не допустив крові. Ми будемо робити все можливе, щоб якнайшвидше завершити процес надання томосу українській церкві Вселенським патріархом Варфоломієм", - сказав Порошенко.

Українська правда
Теми: Порошенко церква томос
powered by lun.ua
По темі
Порошенка в Туреччині зробили доктором 3 листопада 2018, 09:53
Порошенко незабаром зустрінеться з Варфоломієм - Луценко 2 листопада 2018, 21:33
Під санкції РФ потрапив аполітичний білорус, що працював на заводі Порошенка 2 листопада 2018, 16:26
Усі новини
Головні новини
Порошенко з Варфоломієм підписали угоду про співпрацю
Команда експертів МВФ їде в Україну
InformNapalm показала фото будинку військового РФ "Хмурого", підозрюваного у справі MH17
Дінзе і архієпископу Клименту не дозволили відвідати Балуха через карантин - адвокат
Усі новини
соціум

Веган, вегетаріанець, редутаріанець – хто вони такі та що їдять

здоров'я

5 порад, як лікуватися під час застуди та які ліки приймати