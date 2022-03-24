Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила
Митрополит Київський Епіфаній закликав духовенство і мирян громад Московського патріархату послідувати Томосу.
Джерело: Звернення Митрополита Епіфанія.
Пряма мова: "Знову повторюю заклик Священного Синоду до братів і сестер, які поки що перебувають в підлеглості Московському патріархату: єднаймося навколо Києва, єднаймося в Помісній Православній Церкві України!
Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову – ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю "русского міра".
Цією відповіддю є ваші обстріляні, спалені, знищені храми. Цією відповіддю є мовчання Кирила на злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в десятках інших міст та сіл України".
Передісторія:
- Згідно із соціологічними опитування, 63% українців підтримують ідею розриву УПЦ МП зв’язків із РПЦ.
- 20 березня стало відомо, що кілька парафій Московського патріархату на Львівщині возз’єднались із ПЦУ.
- Вірні різних християнських конфесій дистанціюються від російського православ’я та патріарха Кирила через його підтримку дій Путіна. Зокрема, окремі парафії РПЦ закордоном розірвали літургійний зв’язок із Москвою, а всередині самої церкви є ознаки розколу.
- Очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій засудив російське військове вторгнення в Україну 24 лютого та підтримав Збройні сили України.
- Предстоятель ПЦУ Епіфаній раніше заявив журналістам, що вбивство російських окупантів на українській землі не є гріхом.
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