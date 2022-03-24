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Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Четвер, 24 березня 2022, 21:31

Митрополит Київський Епіфаній закликав духовенство і мирян громад Московського патріархату послідувати Томосу. 

Джерело: Звернення Митрополита Епіфанія.

Пряма мова: "Знову повторюю заклик Священного Синоду до братів і сестер, які поки що перебувають в підлеглості Московському патріархату: єднаймося навколо Києва, єднаймося в Помісній Православній Церкві України! 

Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову – ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю "русского міра"

Цією відповіддю є ваші обстріляні, спалені, знищені храми. Цією відповіддю є мовчання Кирила на злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в десятках інших міст та сіл України".

Передісторія: 

  • Згідно із соціологічними опитування, 63% українців підтримують ідею розриву УПЦ МП зв’язків із РПЦ.
  • 20 березня стало відомо, що кілька парафій Московського патріархату  на Львівщині возз’єднались із ПЦУ.
  • Вірні різних християнських конфесій дистанціюються від російського православ’я та патріарха Кирила через його підтримку дій Путіна. Зокрема, окремі парафії РПЦ закордоном розірвали літургійний зв’язок із Москвою, а всередині самої церкви є ознаки розколу.
  • Очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій засудив російське військове вторгнення в Україну 24 лютого та підтримав Збройні сили України.
  • Предстоятель ПЦУ Епіфаній раніше заявив журналістам, що вбивство російських окупантів на українській землі не є гріхом.

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Теми: церкватомосКириловійна
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