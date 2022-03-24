Епіфаній: Ракети і бомби летять з благословення очільника РПЦ Кирила

Митрополит Київський Епіфаній закликав духовенство і мирян громад Московського патріархату послідувати Томосу.

Джерело: Звернення Митрополита Епіфанія.

Пряма мова: "Знову повторюю заклик Священного Синоду до братів і сестер, які поки що перебувають в підлеглості Московському патріархату: єднаймося навколо Києва, єднаймося в Помісній Православній Церкві України!

Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову – ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю "русского міра".

Цією відповіддю є ваші обстріляні, спалені, знищені храми. Цією відповіддю є мовчання Кирила на злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Чернігові, в десятках інших міст та сіл України".

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