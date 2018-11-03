Екс-голову Апеляційного суду Криму затримали в Києві

Колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука затримали у суботу в Києві.

Цю інформацію підтвердила "Українській правді" речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як повідомило Слідство.Інфо, Чорнобука затримали на вулиці Вітряні гори. Спецоперацію із затримання екс-судді проводила Служба безпеки.

Слідство.Інфо

У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

Як повідомляла прес-служба СБУ, з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

"Надалі суддя через особисті причини залишив півострів та працевлаштувався у Дніпровській міській раді. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисника правоохоронці вилучили додаткові докази його причетності до незаконної анексії Криму", - йшлося в повідомленні.

Пізніше речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що Чорнобук переховується від слідства, але перебуває на території України, його оголосили в державний розшук.