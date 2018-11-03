Дата проведення собору залежить від Константинополя – Філарет

Дата проведення собору, під час якого представники українських православних церков мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля, залежить від Вселенського патріарха.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив предстоятель УПЦ КП Філарет.

"Це залежить не від нас, а від Вселенського патріарха. Тому що він повинен призначити на цей собор свого представника. Собор буде проходити під керівництвом українських архієреїв, але присутнім буде на цьому соборі представник Вселенського патріарха як представник, але не як голова Архієрейського собору. Головою Архієрейського собору будуть українські архієреї", – сказав Філарет.

На питання, чи буде проведений собор у листопаді, Філарет відповів, що сподівається на це. За його словами, підготовка до собору вже розпочалася.

Також предстоятель УПЦ КП повідомив, що Архієрейський собор буде проходити у Софіївському соборі.

Разом з тим, джерела "Української правди" повідомляють, що собор може бути проведено 21 або 22 листопада, однак точної домовленості ще немає.

Водночас російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела в Константинопольському патріархаті пише, що об'єднавчий собор буде проведено 21 листопада.

"Співрозмовник "Комерсанта" в Константинопольському патріархаті стверджує, що передумовою проведення українського церковного собору стала згода глави УПЦ Київського патріархату Філарета не висуватися на роль глави нової церкви. Аналогічну згоду, за словами співрозмовника "Комерсанта", дав і голова Української автокефальної православної церкви Макарій", - пише також видання.

"Українській правді" поки не вдалося отримати коментар щодо цієї інформації в УПЦ Київського патріархату.