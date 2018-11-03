Рідні Сущенка отримали від нього листа з "Матросской тишины"

Рідні незаконно засудженого в РФ українського журналіста Романа Сущенка отримали від нього лист зі збірного пункту в'язниці "Матросская тишина" у Москві.

Про це розповіла Укрінформу донька Сущенка Юлія.

"Отримали довгоочікуваний лист від нашого Романа Сущенка з "Матросской тишины", датований 11 жовтня. Він прибув туди у неділю, 7 жовтня. Розповів, що, найімовірніше, перебуватиме там 10 діб, про кінцевий пункт відбування покарання батькові нічого не відомо, власне, про це нібито також не знає ніхто з працівників цього СІЗО. У камері разом з ним було ще троє осіб", - повідомила вона.

За словами доньки Сущенка, це останні новини про його місцезнаходження, офіційної інформації про те, куди журналіста повезли далі, немає.

З того моменту, як Сущенко залишив СІЗО "Лефотово", пройшло чотири тижні.

Як повідомлялося, раніше громадський захисник Сущенка Марк Фейгін повідомляв, що в процесі етапування його помістили у збірний пункт в'язниці "Матросская тишина".

Кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

8 жовтня стало відомо про етапування Романа Сущенка до місця відбування покарання.