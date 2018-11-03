Гройсман пообіцяв 400 мільйонів на "теплі кредити"

У 2019 році держава планує виділити на "Теплі кредити" 400 мільйонів гривень.

Про це 3 листопада повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава уряду уточнив, що за час дії з 2014 року програмою скористалися близько 500 тис. українських родин.

"(Завдяки програмі - ред.) українцям буде легше придбати енергоефективне обладнання: металопластикові вікна та двері, лічильники для тепла і води, котли, теплоізоляційні матеріали та інше", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, загальне фінансування "теплих кредитів" у 2018 році також становило 400 млн гривень, з них 195 мільйонів - співфінансування по "теплих кредитах" для ОСББ.

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У квітні уряд запустив фінансування "теплих кредитів" на 2018 рік у державних Ощадбанку, Укргазбанку і Приватбанку. Відшкодування за придбання негазових котлів становило 20% (для субсідіантів - 35%), за утеплення індивідуального житла - 35%, за утеплення багатоповерхових будинків для ОСББ - 40-70%.

Приватні домогосподарства і ОСББ також могли отримати додаткові компенсації від місцевої влади.

Станом на серпень з початку року по "теплих кредитах" було відшкодовано 270 млн гривень. За весь час дії програми її учасники отримали 2,3 млрд гривень компенсацій з держбюджету.

Наприкінці серпня у Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження повідомили, що банки призупинили видачу "теплих кредитів" у зв'язку з вичерпанням коштів, передбачених цією державною програмою на 2018 рік.