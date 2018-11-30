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Керівницю департаменту Одеської ОДА засудили до 6 років за корупцію

П'ятниця, 30 листопада 2018, 17:15

Приморський райсуд Одеси визнав винною у корупції т.в.о. директора департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської ОДА і засудив до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

За його словами, вирок винесено 28 листопада. Окрім терміну за гратами, чиновницю позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських обов’язків на підприємствах, в установах чи організаціях на 3 роки.

Також в неї конфіскують майно та позбавлять 9 рангу державного службовця.

За його словами, хабарниця взяла гроші від підприємця за підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, а також за своєчасну подачу їх до головного управління Казначейської служби в Одеській області та оплату виконаних робіт.

Українська правда
Теми: хабарОдеська областькорупція
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