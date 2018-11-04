У Турецькій Анталії відкриється консульство України

4 листопада президент України Петро Порошенко і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відкриють консульство України в Антальї.

Про це заявив глава української держави під час спільної прес-конференції з турецьким колегою в Стамбулі, пише ZN.ua.

"Завтра ми відвідаємо підприємства оборонного комплексу, відкриємо консульство в Анталії, яке покращить консульське обслуговування українських громадян, як тих, які приїхали на відпочинок, так і тих, які постійно знаходяться в Туреччині", - сказав Порошенко.

У свою чергу Ердоган зазначив, протягом 2018 року більш як одного мільйона українців відвідало Туреччину по ID-картками.