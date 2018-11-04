У Туреччині відкрили нове консульство України

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Неділя, 4 листопада 2018, 13:26

У турецькій Анталії в неділю, 4 листопада, відкрили українське консульство.

У церемонії відкриття взяв участь президент України Петро Порошенко.

"Відкриваємо Консульство України в Анталії. Більше 1 млн 300 тисяч українців цього року приїжджали до Туреччини. З них більше 800 тисяч – саме в Анталію", - повідомив глава держави у своєму Twitter.

Президент висловив сподівання, що консульська присутність України в Анталії дасть можливість українським дипломатам активно брати участь у великій кількості міжнародних самітів, які тут відбуваються.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що відкриття нової консульської установи призведе до посилення міжрегіональних зв'язків.

В рамках візиту до Туреччини Порошенко зустрівся з турецьким коллегою Реджепом Таїпом Ердоганом, який заявив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Європейська правда

Теми: Туреччина Порошенко дипломатичні відносини
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