У Туреччині відкрили нове консульство України

У турецькій Анталії в неділю, 4 листопада, відкрили українське консульство.

У церемонії відкриття взяв участь президент України Петро Порошенко.

"Відкриваємо Консульство України в Анталії. Більше 1 млн 300 тисяч українців цього року приїжджали до Туреччини. З них більше 800 тисяч – саме в Анталію", - повідомив глава держави у своєму Twitter.

Відкриваємо Консульство України в Анталії. Більше 1 млн 300 тисяч українців цього року приїжджали до Туреччини. З них більше 800 тисяч – саме в Анталію. Більше 30 тисяч українців – це місцева українська громада. Кожен українець в Анталіі має відчувати турботу держави. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 4, 2018

Президент висловив сподівання, що консульська присутність України в Анталії дасть можливість українським дипломатам активно брати участь у великій кількості міжнародних самітів, які тут відбуваються.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга заявив, що відкриття нової консульської установи призведе до посилення міжрегіональних зв'язків.

Дипприсутність посилюється. @poroshenko відкрив Консульство🇺🇦в Анталії. Наявність консульства-це підвищення рівня піклування держави про співввітчизників,консульської опіки та турботи;на рівні держав-це свідчення високого рівня співпраці,шлях до посилення міжрегіональних зв`язків pic.twitter.com/kpu2qwikBb — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 4, 2018

В рамках візиту до Туреччини Порошенко зустрівся з турецьким коллегою Реджепом Таїпом Ердоганом, який заявив, що Туреччина ніколи не визнавала і не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Європейська правда