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Доходи Порошенка у 2018 році зросли у 8 разів

Понеділок, 5 листопада 2018, 10:35
Доходи Порошенка у 2018 році зросли у 8 разів

Президент Петро Порошенко за неповний 2018 рік задекларував майже 124 мільйони гривень прибутку.

Відповідні зміни до майнового стану президент вносив у реєстр доходів до 2 листопада.

Зокрема, 2 листопада Порошенко задекларував 1 млн 353 тисячі 532 гривні процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.

Крім того в кінці жовтня президент задекларував 28,8 млн грн доходів від Міністерства фінансів за відчуження цінних паперів і корпоративних прав і 6 млн грн дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал".

Загалом станом на початок листопада 2018 року Порошенко задекларував 123 мільйони 645 тисяч 421 гривню.

У декларацію за минулий рік Порошенко загалом вніс 16 мільйонів 303 тисячі 874 гривні доходів.

Таким чином у 2018 році доходи президента зросли майже у 8 разів.

Повну декларацію про доходи за 2018 рік Порошенко подасть у 2019 році.

Зокрема, декларацію про доходи за 2017 рік Порошенко подав в кінці березня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що Порошенко не декларує витрати на рекламні ролики "на підтримку автокефалії", які він нібито оплатив самостійно.

Українська правда

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Теми: Порошенкодекларації
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