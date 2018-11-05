Медведєв похвалився ударними темпами розвитку під санкціями

Прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявляє, що введення антиросійських санкцій пішло на користь Росії.

Про це він заявив на відкритті першої Китайської міжнародної виставки імпортних товарів в Шанхаї, повідомляє РБК.

"У цих обмеженнях ми знайшли джерело самореалізації, джерело нашого власного розвитку", - сказав Медведєв.

За його словами, у зв'язку з санкціями в Росії почали "розвивати імпортозаміщення".

"У нас виникли цілі цілком конкурентоспроможні напрямки в промисловості, у високих технологіях", - похвалився Медведєв, але в якості прикладу чомусь навів ситуацію в сфері сільського господарства.

"Введення ось цих санкцій (а ми ввели потім відповідні заходи щодо Сполучених Штатів, Європейського союзу) призвели до того, що наше сільське господарство почало розвиватися просто ударними темпами. Ми тепер є найбільшим виробником пшениці та зернових, поставляємо її фактично в будь-які регіони, де це необхідно", - розповів прем'єр Росії.

Як повідомлялося, 20 вересня США ввели персональні санкції проти 33 фізичних та юридичних осіб з Росії, пов'язаних із оборонним комплексом та розвідкою.

Росія на це заявила, що грати з вогнем небезпечно.

Згодом США оголосили санкції проти ще 12 російських компаній.