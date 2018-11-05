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Призовна кампанія у Києві на межі зриву – військовий комісар

Понеділок, 5 листопада 2018, 13:09
Призовна кампанія у Києві на межі зриву – військовий комісар

Призовна кампанія у столиці перебуває на межі зриву, станом на початок листопада призвано менше 40%. 

Про це на брифінгу 5 листопада заявив військовий комісар Києва Сергій Клявлін.

"Станом на 5 листопада, відповідно до плану призову ми призвали до лав Збройних сил України 39,5 % призовників. Явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці, вкрай-вкрай низька. Навесні у нас практично не було зривів, а зараз ми на межі зриву", - сказав він.

За словами військового комісара, нині явка призовників на дільниці становить лише 8%.  

"Громадяни – жителі Києва до призовних дільниць як не звертались, так і не звертаються. Ми їх розшукуємо за допомогою органів Національної поліції і вже доставляємо до призовних дільниць, де визначається їхня придатність до військової служби", - сказав Клявлін.

Причиною низької явки він назвав загальне негативне ставлення до служби у Збройних силах, зниження хвилі патріотичних настроїв, поширення негативної інформації про службу в армії у ЗМІ та загалом низька довіра до самих військкоматів.

Клявлін також розповів, що на військову службу за контрактом станом на 5 листопада призвано 346 громадян – мешканців Києва. Серед них 76 жінки і 163 мають статус учасника бойових дій.

Нагадаємо, 1 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу. Він триватиме до 30 грудня. За цей час до ЗСУ та інших військових формувань на строкову військову службу планують призвати 17 тисяч 960 громадян України.
 

Ірина Балачук, УП
Теми: Збройні силиармія
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