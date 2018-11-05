Вінничанин жбурляв камінням у вікна Генпрокуратури. Влучив

Столичні правоохоронці затримали і доставили до управління поліції чоловіка, який кидав каміння у вікна будівлі Генеральної прокуратури України.

Про це 5 листопада повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що чоловік розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій.

Правоохоронці виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі і доставили порушника до Печерського управління поліції.

Затриманим виявився 38-річний вінничанин.

Чоловіка зупинив наряд охорони, який і викликав патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці повідомляють, що дадуть правову оцінку діям чоловіка після встановлення всіх обставин.

Наразі з ним спілкуються в поліції та відбирають пояснення.

Як повідомлялося, 73 громадські організації підписали заяву, де закликали Генерального прокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.