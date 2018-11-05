Генпрокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повинні піти у відставку через неспроможність реформувати правоохоронну систему.

Про це йдеться у заяві, яку підписали 73 громадські організації.

"Розслідування нападу на Катерину Гандзюк знову засвідчило очевидну неспроможність правоохоронної системи ефективно розслідувати як цей, так і низку інших нападів на громадських активістів, що сталися в різних регіонах України після Революції гідності", - заявляють активісти.

У заяві згадується, що напад на Гандзюк спочатку був кваліфікований як хуліганство, і лише після тиску громадськості справу перекваліфікували на "тяжкі тілесні ушкодження з метою залякування".

Потім кваліфікацію було змінено ще раз і визначено як "замах на вбивство".

"І лише через два місяці, 25 вересня 2018 року, за клопотанням адвоката Євгенії Закревської головне управління Нацполіції в Херсонський області додало ознаку замовності у кваліфікацію злочину (за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Але в підозрі у виконавців ознака "замовності" і досі не фігурує", - сказано у заяві.

"Ми обурені станом розслідування нападів і вбивств громадських активістів та вимагаємо відправити у відставку керівництво херсонської поліції, яка з самого початку саботувала розслідування нападу на Катерину Гандзюк, а також вимагаємо відставки генерального прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які саботували реформу правоохоронних органів в Україні", - йдеться у заяві.

Активісти вважають, що відсутність "відсутність ефективної реформи поліції та прокуратури є причинами масових переслідувань і нападів на громадських активістів".

"Поки нападники, організатори і замовники понад сотні нападів на громадських активістів, які мали місце за декілька останніх років, не будуть покарані, жоден активіст не може почувати себе в безпеці", - сказано у заяві.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в одній з лікарень Києва.

Про смерть Катерини Гандзюк стало відомо вдень 4 листопада: інформацію розповсюдили у FB-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?", яку створили й вели друзі Катерини.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив інформацію про смерть Гандзюк.

Речник НПУ Ярослав Тракало повідомив, що кримінальне провадження, за яким розслідується напад на Гандзюк, перекваліфіковано на "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і буде розслідуватися за пп. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ.

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