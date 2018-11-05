Верховний суд визнав законність дій НАЗК щодо декларацій СБУшників

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Понеділок, 5 листопада 2018, 18:48

Верховний суд визначив, що НАЗК діє в рамках закону в ситуаціях з оприлюдненням декларацій співробітників СБУ та інших посадових осіб, які пов'язані з державною таємницею.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій якими встановлено, що Національне агентство діє на підставі закону та в межах повноважень щодо вирішення ситуації з оприлюдненням декларацій посадових осіб СБУ та інших осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю", - зазначили у НАЗК.

"Суди дійшли висновку про відсутність бездіяльності Національного агентства щодо затвердження ним відповідно до вимог статті 52-1 ЗУ "Про запобігання корупції" окремого порядку подання декларацій посадовими особами,  які належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю", - додали у відомстві.

Там нагадали, що відповідний порядок було розроблено Національним агентством ще на початку 2017 року. Однак через законодавчу вимогу щодо обов’язкового його погодження з органами в яких працюють особи, стосовно яких розробляється такий порядок, процедура подання ними декларацій залишається неврегульованою.

В НАЗК уточнюють, що зараз є 10 таких силових органів в Україні, представники яких подають декларації в закритий контур.

"Ми направили пропозиції щодо затвердження 10 порядків перевірки декларацій, окремо для кожного органу, які враховуватимуть специфіку цих органів. Я розраховую на те, що погодження порядків буде пришвидшено і у нас будуть документи, які дозволять розблокувати роботу з перевірки декларації таких осіб", - зазначив голова Національного агентства Олександр Мангул.

Раніше Верховний суд відправив справу щодо засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд.

Українська правда
Теми: СБУ НАЗК суд декларації
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