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Верховний суд не захотів розкрити декларації топ-СБУшників

Середа, 24 жовтня 2018, 17:20
Верховний суд не захотів розкрити декларації топ-СБУшників

Верховний суд відправив справу щодо засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд.

Про це у середу повідомляє Центр протидії корупції.

Таким чином суд частково задовольнив скаргу ЦПК.

Верховний суд, згідно з повідомленням ЦПК, визначив, що попередні судові інстанції були не праві, коли ухвалили законним рішення про визнання інформації з декларацій керівництва СБУ державною таємницею та подачу декларацій не в систему НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження.

"Проте замість того, щоб змусити СБУ діяти відповідно до закону суд повернув справу в цій частині на новий розгляд", - заявили в ЦПК.

Як відомо, журналісти порахували, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко зманіпулював щонайменше 7 разів під час інтерв’ю на телеканалі ZIK.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїСБУ
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