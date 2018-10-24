Верховний суд не захотів розкрити декларації топ-СБУшників

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Середа, 24 жовтня 2018, 17:20

Верховний суд відправив справу щодо засекречення декларацій керівництва Служби безпеки України на новий розгляд.

Про це у середу повідомляє Центр протидії корупції.

Таким чином суд частково задовольнив скаргу ЦПК.

Верховний суд, згідно з повідомленням ЦПК, визначив, що попередні судові інстанції були не праві, коли ухвалили законним рішення про визнання інформації з декларацій керівництва СБУ державною таємницею та подачу декларацій не в систему НАЗК, а у власну закриту систему невідомого походження.

"Проте замість того, щоб змусити СБУ діяти відповідно до закону суд повернув справу в цій частині на новий розгляд", - заявили в ЦПК.

Як відомо, журналісти порахували, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко зманіпулював щонайменше 7 разів під час інтерв’ю на телеканалі ZIK.

Теми: декларації СБУ
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