УПЦ МП заявляє про неможливість участі в об’єднавчому соборі
Українська православна церква Московського патріархату вважає неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.
Про це розповів очільник прес-служби Київського митрополита МП Онуфрія архієпископ Ніжинський Климент, повідомляє Orthodoxia.info.
Представник МП наголосив, що не бачить можливості брати участь в створенні єдиної української церкви.
"Близький соратник Онуфрія підкреслює, що вважає неможливим свою участь, а також участь всіх членів Української Церкви (Московського патріархату - ред) в Об'єднавчому Синоді українських єпископів", - пише видання.
Климент також назвав сюрреалізмом рішення Константинополя про скасування документу, яким запроваджувався Московський патріархат на території України.
Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.
11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.
Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.