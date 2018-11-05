Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП заявляє про неможливість участі в об’єднавчому соборі

Понеділок, 5 листопада 2018, 23:04
УПЦ МП заявляє про неможливість участі в об’єднавчому соборі

Українська православна церква Московського патріархату вважає неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

Про це розповів очільник прес-служби Київського митрополита МП Онуфрія архієпископ Ніжинський Климент, повідомляє Orthodoxia.info.

Представник МП наголосив, що не бачить можливості брати участь в створенні єдиної української церкви.

"Близький соратник Онуфрія підкреслює, що вважає неможливим свою участь, а також участь всіх членів Української Церкви (Московського патріархату - ред) в Об'єднавчому Синоді українських єпископів", - пише видання.

Климент також назвав сюрреалізмом рішення Константинополя про скасування документу, яким запроваджувався Московський патріархат на території України.

Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

"Українська правда" у Threads

Теми: церкватомос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: