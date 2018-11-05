УПЦ МП заявляє про неможливість участі в об’єднавчому соборі

Українська православна церква Московського патріархату вважає неможливою свою участь в об’єднавчому соборі.

Про це розповів очільник прес-служби Київського митрополита МП Онуфрія архієпископ Ніжинський Климент, повідомляє Orthodoxia.info.

Представник МП наголосив, що не бачить можливості брати участь в створенні єдиної української церкви.

"Близький соратник Онуфрія підкреслює, що вважає неможливим свою участь, а також участь всіх членів Української Церкви (Московського патріархату - ред) в Об'єднавчому Синоді українських єпископів", - пише видання.

Климент також назвав сюрреалізмом рішення Константинополя про скасування документу, яким запроваджувався Московський патріархат на території України.

Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.