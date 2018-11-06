Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зустрінеться він з російським президентом Володимиром Путіним під час візиту в Париж.

Про це пише Reuters.

При цьому Трамп підтвердив зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині 30 листопада.

"Ми ще нічого узгодили. Ми не знаємо, що це буде хороше місце. Я буду в Парижі з іншими цілями, але ми зустрінемося на G20", - сказав Трамп.

"Я не впевнений, що ми проведемо зустріч в Парижі. Напевно, ні", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Путін зустрінуться в Парижі 11 листопада під час святкування сторіччя з дня закінчення Першої світової війни.

Участь в урочистостях в Парижі візьме і президент Петро Порошенко.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що лідері США і РФ можуть провести "тривалу і грунтовну" зустріч в Аргентині на полях саміту G20.

Саміт G20 в Аргентині запланований на 30 листопада - 1 грудня.