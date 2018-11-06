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У Празі на честь українського дисидента Василя Макуха назвали міст

Вівторок, 6 листопада 2018, 05:37

У Празі на вулиці Українська відбулося відкриття мосту й таблички на честь українського дисидента Василя Макуха, який вчинив акт самоспалення на знак протесту проти окупації Чехословаччини радянськими військами.

Про це пише Радіо Свобода.

"Символічно, що Прага прийняла це рішення у рік 50-х роковин Празької весни та трагічних подій серпня 1968 року. Також символічно, що прямо від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі", - написав український посол у Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

Участь у події взяли сенаторка Рената Хмелова, майбутня голова району Прага 10, перша заступниця адміністрації району від Партії піратів Яна Комрскова, директор Інституту з досліджень тоталітарних режимів Зденєк Газдра та активісти, які багато років тому розпочали процес присвоєння одному з об'єктів імені Макуха, – україністка Ріта Кіндлерова, Богдан Райчинець та інші.

"Комуністична влада дуже довго замовчувала цей вчинок, вона боялася таких імен, як Макух, Палах, тому що знала, що своїми "живими факелами" вони можуть розбудити суспільство. Українці намагалися підтримувати чехословаків у важкі часи, а зараз Чехія віддячила нам, і за це я хочу подякувати!" – сказав у своїй промові посол України Євген Перебийніс.

 
 

Директор Інституту тоталітарних режимів Чехії Зденєк Газтра зазначив, що "сьогоднішній день відкрив міст між Прагою та Києвом, міст, який має з'єднувати минуле з сучасністю та нагадувати про демократичні цінності, які в Україні і Чехословаччині завжди були на першому місці".

Після урочистого відкриття пам’ятної таблички на містку пролунали український і чеський гімни.

Як повідомлялось, рішення назвати пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце іменем Макуха схвалила міська рада Праги у травні 2018 року.

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами "Просвіти" та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт.

5 листопада 1968 року Макух на Хрещатику в Києві вчинив акт самоспалення, вигукуючи "Геть окупантів!", "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяУкраїнаісторія
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