У Празі назвуть міст на честь українського дисидента - посол

У Празі на честь українського дисидента Василя Макуха назвуть пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

"Зусилля посольства та української громади в Чехії дали результат. Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у Празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента та борця за свободу Василя Макуха", - написав посол.

5 листопада 1968 року Макух на Хрещатику в Києві вчинив акт самоспалення, вигукуючи "Геть окупантів!", "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!". Так він висловив протест проти окупації України та Чехолословаччини.

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами "Просвіти" та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт.