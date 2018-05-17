У Празі назвуть міст на честь українського дисидента - посол

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Четвер, 17 травня 2018, 02:58

У Празі на честь українського дисидента Василя Макуха назвуть пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

"Зусилля посольства та української громади в Чехії дали результат. Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у Празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента та борця за свободу Василя Макуха", - написав посол.

5 листопада 1968 року Макух на Хрещатику в Києві вчинив акт самоспалення, вигукуючи "Геть окупантів!", "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!". Так він висловив протест проти окупації України та Чехолословаччини.

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами "Просвіти" та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт.

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Теми: Чехія Україна МЗС
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