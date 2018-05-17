Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Празі назвуть міст на честь українського дисидента - посол

Четвер, 17 травня 2018, 02:58

У Празі на честь українського дисидента Василя Макуха назвуть пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Facebook.

"Зусилля посольства та української громади в Чехії дали результат. Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у Празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента та борця за свободу Василя Макуха", - написав посол.

5 листопада 1968 року Макух на Хрещатику в Києві вчинив акт самоспалення, вигукуючи "Геть окупантів!", "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!". Так він висловив протест проти окупації України та Чехолословаччини.

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами "Просвіти" та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяУкраїнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Чехія
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Президент Чехії пояснив свої слова про одну спробу для контрнаступу України
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: