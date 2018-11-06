ООС: 14 обстрілів, окупанти застосували 120-мм міномети біля Павлополя

Упродовж минулої доби окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ворог здійснював обстріли українських оборонних укріплень в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Саме біля цього населеного пункту на Маріупольському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

"Противник уникає активних зіткнень, разом з тим, намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення", - зазначили у прес-центрі.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

За даними розвідки, протягом минулої доби поранено двох російських окупантів.

Від початку доби один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.