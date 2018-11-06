Уряд пояснив, як платити за компослуги, якщо субсидію ще не нарахували

3183 перегляди
Вівторок, 6 листопада 2018, 09:33

Якщо родині ще не нарахували субсидію, то їй варто сплатити обов’язковий платіж, вказаний у квитанціях за воду, світло та газ, спожиті у вересні.

Про це повідомляє урядовий сайт Тeplo.gov.ua.  

"На випадок відсутності у платіжці розміру допомоги, субсидіантам рекомендовано сплачувати свій обов’язковий платіж", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наразі Управління соцзахисту населення працює над оформленням субсидій, розглядаючи в тиждень понад 100 тисяч заяв.

"Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті", - пояснили у повідомленні.

Урядовий портал нагадує: якщо управління соцзахисту населення прийняло у сім’ї документи на оформлення субсидії, то знижку на сплату компослуг родині призначать з моменту оформлення заяви.

"Відповідно буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: субсидії Кабінет міністрів
powered by lun.ua
По темі
Субсидії вдвічі вигідніші, ніж дотування ціни на газ – Рева 31 жовтня 2018, 13:35
Киян попередили, що платіжки за жовтень прийдуть без субсидій 30 жовтня 2018, 13:39
Гройсман обіцяє почати монетизацію субсидій із 1 січня 29 жовтня 2018, 10:35
Усі новини
Головні новини
Рада викликала на звіт щодо справи Гандзюк керівництво силовиків
Мораторій на землю може коштувати Україні 2-75 тисяч євро на людину
ВПС США показали, як російський СУ-27 перехопив літак США над Чорним морем
Екс-власника агрохолдингу "Мрія" екстрадували в Україну
Усі новини
здоров'я

Які вправи спалюють найбільше калорій

Досвід

Історія незрячого волонтера з Вінниці