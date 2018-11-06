Уряд пояснив, як платити за компослуги, якщо субсидію ще не нарахували

Якщо родині ще не нарахували субсидію, то їй варто сплатити обов’язковий платіж, вказаний у квитанціях за воду, світло та газ, спожиті у вересні.

Про це повідомляє урядовий сайт Тeplo.gov.ua.

"На випадок відсутності у платіжці розміру допомоги, субсидіантам рекомендовано сплачувати свій обов’язковий платіж", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наразі Управління соцзахисту населення працює над оформленням субсидій, розглядаючи в тиждень понад 100 тисяч заяв.

"Затримки в основному виникають через несвоєчасне подання місцевими органами інформації про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті", - пояснили у повідомленні.

Урядовий портал нагадує: якщо управління соцзахисту населення прийняло у сім’ї документи на оформлення субсидії, то знижку на сплату компослуг родині призначать з моменту оформлення заяви.

"Відповідно буде здійснено перерахунок з місяця призначення житлової субсидії", - йдеться в повідомленні.