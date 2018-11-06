НАБУ і САП завершили розслідування щодо Омеляна

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування кримінального провадження стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою в незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації.

Про це "Українській правді" повідомили в САП.

"Після того як строна захисту ознайомиться в розумних термінах з матеріалами, справа піде до суду", – додають в Антикорупційній прокуратурі.

У прес-службі НАБУ заявили, що вже повідомили міністру інфраструктури про завершення досудового розслідування.

"6 листопада 2018 року стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення", - кажуть там.

22 жовтня, коментуючи перебіг розслідування справи, міністр інфраструктури зазначав, що він "у дискусії в досудовому слідстві".

"Я сподіваюся, що на цьому вся ця епопея і завершиться, бо я думаю, що і в НАБУ і в мене є достатньо багато важливих справ, яким треба приділяти увагу", – казав Омелян.

Також міністр заявив, що після усіх "цікавих подій навколо себе" (кримінальне провадження НАБУ - ред.) бачить для себе "чіткий шлях - у політику".

13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили міністру інфраструкутри Володимиру Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Міністр заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді. Омелян повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку керівництва НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

14 вересня Солом’янський райсуд відпустив Омеляна на поруки, але зобов'язав здати закордонні паспорти.

Водночас НАБУ надало дозвіл міністру виїжджати у закордонні відрядження.

19 вересня стало відомо, що Солом'янський райсуд арештував майно Омеляна.