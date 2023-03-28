Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок Вищого антикорупційного суду стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році, через що йому інкримінували збитки державі у 30,4 млн грн.
Джерело: Володимир Омелян у Facebook
Пряма мова Омеляна: "Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ! (...)
Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом.
Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я".
Деталі: Омелян нагадав свою версію переслідування: що у 2020 році йому пропонували хорошу посаду і сприяння Андрія Єрмака з "вирішенням питання" щодо кримінального провадження НАБУ, якщо він не буде критикувати президента Зеленського і Єрмака. Він тоді відмовився, бо "не зможе мовчати, коли країну знищують корупціонери і ідіоти".
За словами Омеляна, через тиждень після його відмови до нього прийшли з обшуком співробітники ДБР, а детектив НАБУ викликав ексміністра на допит як свідка, щоб вручити підозру у кримінальному провадженні щодо завдання збитків державі на 30 млн грн через зниження портових тарифів і зборів.
Пряма мова Омеляна: "Дуже сподіваюся, що справи не продають, але політичний вплив на керівництво НАБУ і САП – очевидний. І нездатність протидіяти цьому впливу, втручання в незалежність САП і НАБУ призведе до їхньої дискредитації та ліквідації".
Деталі: Колишній міністр заявив, що рішення Верховного суду в його справі "започатковує дуже важливу судову практику: за реформи судити не можна!".
Омелян звернувся до колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, проти яких також відкрито кримінальні справи: "Ви лишень уявіть, що незабаром замість вас судитимуть Тимошенка, Татарова і Єрмака".
Передісторія:
- 12 червня 2020 року до будинку колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна на Київщині прийшли з обшуком працівники Державного бюро розслідувань. Омелян назвав це "привітом" від Володимира Зеленського.
- 19 червня 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру Омеляну: нібито той у грудні 2017 року незаконно видав наказ про зменшення майже усіх портових зборів на 20%, через що держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. 30 червня Омелян звинуватив детектива НАБУ в перекручуванні його слів під час допиту.
- Вже 6 листопада 2020 року НАБУ скерувало цю справу проти Омеляна до суду.
- 18 жовтня 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав Омеляна у справі про вчиненні незаконних дій, які призвели до недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.
- Була ще одна справа до каденції Зеленського: 13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, але 3 квітня 2019 року Солом’янський райсуд Києва закрив цю справу в частині про незаконне збагачення, а 18 серпня 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив і справу про недостовірне декларування.