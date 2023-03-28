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Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна

Олена РощінаВівторок, 28 березня 2023, 15:43
Верховний суд виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна
Володимир Омелян, фото Олександра Волчанського з Facebook

Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок Вищого антикорупційного суду стосовно колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів на 20% у 2017 році, через що йому інкримінували збитки державі у 30,4 млн грн.

Джерело: Володимир Омелян у Facebook 

Пряма мова Омеляна: "Сьогодні Верховний Суд поставив остаточну крапку в спекуляціях НАБУ! (...)

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Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом.

Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я".

Деталі: Омелян нагадав свою версію переслідування: що у 2020 році йому пропонували хорошу посаду і сприяння Андрія Єрмака з "вирішенням питання" щодо кримінального провадження НАБУ, якщо він не буде критикувати президента Зеленського і Єрмака. Він тоді відмовився, бо "не зможе мовчати, коли країну знищують корупціонери і ідіоти".

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За словами Омеляна, через тиждень після його відмови до нього прийшли з обшуком співробітники ДБР, а детектив НАБУ викликав ексміністра на допит як свідка, щоб вручити підозру у кримінальному провадженні щодо завдання збитків державі на 30 млн грн через зниження портових тарифів і зборів. 

Пряма мова Омеляна: "Дуже сподіваюся, що справи не продають, але політичний вплив на керівництво НАБУ і САП – очевидний. І нездатність протидіяти цьому впливу, втручання в незалежність САП і НАБУ призведе до їхньої дискредитації та ліквідації".

Деталі: Колишній міністр заявив, що рішення Верховного суду в його справі "започатковує дуже важливу судову практику: за реформи судити не можна!".

Омелян звернувся до колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва, проти яких також відкрито кримінальні справи: "Ви лишень уявіть, що незабаром замість вас судитимуть Тимошенка, Татарова і Єрмака". 

Передісторія:

УП, доповнено
Теми: ОмелянНАБУВерховний судМінінфраструктури
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